Versilia, trovato cadavere in decomposizione in una roulotte

Il cadavere di un 59enne è stato trovato in avanzato stato di decomposizione all'interno di una roulotte vicina all'ex piscina comunale a Viareggio. La persona deceduta sarebbe di nazionalità marocchina.

La morte potrebbe anche risalire a un mese fa. Non si hanno info sulle cause, si sospetta un malore, a far luce sarà l'autopsia.

Il cadavere è stato scoperto dopo l'allarme dato da un connazionale a causa del forte odore proveniente dalla roulotte e che a sua volta dormirebbe nella stessa zona. Sono intervenuti un'ambulanza della Misericordia, un''automedica e i carabinieri.