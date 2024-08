Torna il workshop di scrittura creativa con Antonella Cilento a Certaldo

Nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 settembre 2024, Certaldo ospiterà il workshop di scrittura creativa "Ritmo & Respiro (l'arte della pagina)" condotto da Antonella Cilento. Questo evento speciale, che si svolgerà in concomitanza con la 43^ edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio, rappresenta un'opportunità imperdibile per immergersi nell'arte della scrittura in un contesto di straordinaria bellezza.

"Ogni storia ha la sua forma e la sua musica" è il principio ispiratore dello stage. I partecipanti saranno guidati nella scoperta del ritmo e del respiro propri di ogni narrazione, imparando a riconoscere se un’idea si traduce meglio in un racconto breve, in un romanzo o addirittura in una saga. La rapidità, l'economia e l'efficacia saranno esplorate non come nemiche del sogno e della fantasticheria, ma come strumenti essenziali per mantenere viva l'attenzione del lettore e dare forza alle storie.

Nel corso delle due giornate, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare diverse forme narrative, dal microcosmo della pagina fino alla costruzione di capitoli e trame coerenti. Sarà un viaggio nel "respiro di fuoco dell'invenzione", bilanciato dalla "giornata serena e ventilata della distanza narrativa", un percorso che porterà i partecipanti a comprendere l'arte del raccontare attraverso un equilibrio tra creatività e tecnica.

Per l'ottavo anno consecutivo, Antonella Cilento e Lalineascritta tornano a Certaldo in occasione del Premio Boccaccio, portando con sé un'esperienza di 32 anni nell'insegnamento della scrittura creativa. Lalineascritta, tra le più antiche scuole di scrittura in Italia, è nota per la sua capacità di formare nuovi talenti letterari, grazie a un approccio che coniuga tradizione e innovazione. Dal 2019, la scuola ha inaugurato SEMA, il primo master in scrittura e editoria del Sud Italia, in collaborazione con l’Università Suor Orsola Benincasa.

Antonella Cilento, scrittrice e giornalista, è una figura di spicco nel panorama letterario italiano. Fondatrice dell'associazione Aldebaran Park nel 1993, ha dato vita a Lalineascritta, uno dei primi laboratori di scrittura creativa in Italia. Nel 2021 ha pubblicato "La Caffettiera di carta", un manuale che raccoglie trent'anni di esperienza didattica, e nel 2024 sono previsti nuovi titoli tra cui "Quaderno di scrittura" e "Il sole non bagna Napoli". Finalista al Premio Strega 2014 con "Lisario o il piacere infinito delle donne", ha ricevuto anche il Premio Boccaccio nello stesso anno, confermandosi una delle voci più interessanti e versatili della letteratura contemporanea. L'11 settembre 2024 esce il suo nuovo libro, "La babilonese" (Bompiani).

Il programma del workshop:

Venerdì 13 settembre 2024

- 10:00-13:00: Sessione mattutina

- Pausa pranzo

- 14:00-17:00: Sessione pomeridiana

Sabato 14 settembre 2024

- 10:00-13:00: Sessione mattutina

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Lalineascritta ai seguenti recapiti: info@lalineascritta.it, telefono 081.5564013, o Whatsapp al numero 3792137504.