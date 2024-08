Aggressioni autisti pullman sulla Empoli-Castelfiorentino, FdI: "Telecamere, cabine chiuse e personale sicurezza"

Francesca Peccianti, coordinatrice di Fratelli d'Italia Empoli e consigliera comunale, interviene sul tema delle aggressioni agli autisti dei pullman in servizio sulla tratta Empoli- Castelfiorentino che stanno diventando un problema crescente.

Peccianti condivide le richieste avanzate dai lavoratori del servizio di linea e dai sindacati di categoria, tra le quali la presenza di una pattuglia delle forze dell'ordine in stazione negli orari di partenza delle corse più critiche.

Come coordinatrice di Fratelli d'Italia Empoli, tuttavia, Francesca Peccianti ritiene opportuno che vengano adottate quelle misure di sicurezza più volte proposte ai tavoli di confronto per affrontare questa situazione indegna e deprecabile:

- installazione di telecamere di sicurezza all’interno dei pullman;

•⁠ ⁠isolamento del posto di guida con cabine protette per garantire la sicurezza degli autisti;

•⁠ ⁠convenzioni per garantire una maggiore presenza di personale della sicurezza a bordo sulle tratte considerate a rischio.

Per Francesca Peccianti queste misure mirano a creare un ambiente di lavoro più sicuro per gli autisti e a prevenire futuri episodi di violenza: ragione per la quale, nell'esprimere la propria solidarietà e quella di Fratelli d'Italia Empoli agli autisti aggrediti, insieme a Cosimo Carriero e Danilo Di Stefano del gruppo consiliare empolese, si attiverà per sollecitare ogni possibile intervento a favore dei lavoratori del settore.

