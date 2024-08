Calci e pugni alla compagna: in manette un 36enne a Borgo San Lorenzo

A Borgo San Lorenzo i carabinieri della Stazione di Ronta hanno arrestato un 36enne italiano per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna.

I fatti risalgono alla notte del 28 agosto, quando i due conviventi hanno avuto un diverbio degenerato in una brutale aggressione da parte dell’uomo, che ha colpito ripetutamente la compagna con calci e pugni su tutto il corpo. La donna, una 45enne italiana, pur non chiedendo subito aiuto, è riuscita a scappare di casa approfittando del fatto che l’uomo si era addormentato, allertando il personale infermieristico di una vicina struttura per anziani. Il suo stato di salute ha indotto a chiamare immediatamente i soccorsi e la donna è stata immediatamente trasportata all’Ospedale di Borgo San Lorenzo, dove le sono state riscontrate numerose lesioni e fratture.

La vittima ha tuttavia fatto in tempo a dichiarare ai carabinieri, intervenuti insieme all’ambulanza, di aver già subito ulteriori violenze domestiche da parte del compagno in passato, ritirando però le denunce pochi giorni dopo.

In considerazione delle gravissime lesioni e dei maltrattamenti pluriennali commessi, l’uomo è stato rintracciato presso la sua abitazione ed arrestato. L’indagato è stato tradotto nel carcere di Sollicciano, come disposto dal Sostituto Procuratore di Turno presso la Procura della Repubblica di Firenze, e all’esito del giudizio di convalida allo stesso è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.