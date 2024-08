Camion si ribalta all'uscita FiPiLi di Montopoli

I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti oggi, verso le 17, sulla Strada Statale 67, in prossimità dell'uscita FiPiLi di Montopoli per un incidente stradale. Un autoarticolato con il suo carico si è ribaltato occupando parte della sede stradale. Il conducente è rimasto ferito ed è stato preso in cura dal personale sanitario del 118.

I vigili del fuoco, al momento ancora in azione, hanno messo in sicurezza il mezzo e i luoghi dell’intervento. Si è reso necessario l'intervento del Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dal Comando di Firenze per limitare e risolvere eventuali problematiche legate al tipo di carburante utilizzato dalla motrice, ossia Gas Naturale Liquefatto.

Non si segnalano altri mezzi coinvolti, né altre persone ferite.