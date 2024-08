Centro Operativo Comunale, lavori in corso a Certaldo

Continuano i lavori del lotto 1 per l’adeguamento e la messa in sicurezza del Centro Operativo Comunale, sede del C.O.C. della Protezione civile, in via Canonica, tramite la sostituzione della struttura di una porzione del tetto con bonifica del manto e del controsoffitto in amianto. Allo stato attuale, l’intervento, per un importo complessivo di 245mila euro dei quali 90mila euro da finanziamenti statali (Piccole opere - ex PNRR M2C4 2.2), risulta completato nella parte edile strutturale: restano infatti da eseguire alcune opere impiantistiche per la messa a norma della centrale termica.

Il Centro Operativo Comunale è un edificio che si compone di una zona uffici e servizi, una zona rimessaggio mezzi e una parte centrale composta da locali dedicati a laboratori e magazzini. La maggior criticità del fabbricato era rappresentata dalla copertura della zona magazzini, laboratori e rimessaggio: lo stato di degrado del manto era evidente sia da campionamenti fatti sia dalle infiltrazioni registrate nei locali. Due locali rimessaggio scuolabus erano stati dichiarati inagibili. In più anche le travi che componevano la struttura portante del tetto presentavano evidenti deterioramento.

Da qui la scelta dell’amministrazione fin dal febbraio 2023 di realizzare un progetto, suddiviso in due lotti funzionali. Il primo, quello in corso, prevede l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’edificio mediante la sostituzione della struttura di una porzione di tetto con bonifica del manto e del controsoffitto in amianto. Lavori che permetteranno fra l’altro anche interventi come la sostituzione dell’illuminazione interna con luci a led, la sostituzione dell’impianto elettrico e la realizzazione di postazioni di lavoro. La conclusione delle opere è prevista in autunno. Per quanto riguarda il lotto 2, analogo al lotto 1 dal punto di vista degli interventi da eseguire, le opere sono inserite nel piano triennale delle opere per l'anno 2025 per un importo stimato di 450mila euro.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa