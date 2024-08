Cittadino saudita fermato al 'Galilei' con 162mila euro in contanti: sequestrati 76mila euro

Durante un controllo all'aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa, un cittadino saudita di 40 anni, in arrivo dalla Danimarca, è stato trovato in possesso di 162.274,86 euro in contanti senza dichiarazione doganale. Le autorità hanno sequestrato 76.138 euro pari al 50% dell'eccedenza rispetto al limite legale di 40.000. Questo è uno dei 147 casi simili rilevati quest'anno, per un totale di quasi 2 milioni di euro non dichiarati. L'operazione è frutto di un protocollo d'intesa tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane.