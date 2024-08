Controlli a Piombino, due denunce per alcol

Durante i controlli stradali intensificati dai Carabinieri di Piombino, un 48enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 1,20 g/l, con ritiro immediato della patente. L'auto non era di sua proprietà ed è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

In un altro controllo, una 22enne ha rifiutato il test dell'etilometro e anche lei è stata denunciata con ritiro della patente. Queste azioni fanno parte degli sforzi per garantire la sicurezza stradale e contrastare l'abuso di alcol e droghe alla guida.