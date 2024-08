Degrado a Fucecchio, le proposte di Forza Italia: presidio e mediazione culturale

"In una situazione di insicurezza e degrado come quella descritta dagli organi di informazione locale e social media nella quale ci troviamo a vivere Fucecchio, crediamo che la giunta non possa e non debba sedersi con i pop corn in mano ad aspettare che tutto passi".

Così Simone Testai, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Fucecchio.

"Riteniamo - prosegue - che debba iniziare ad agire a livello preventivo per la parte di sua competenza prima che si arrivavi al punto di non ritorno al quale potremmo essere già vicini. Ci riferiamo all'aggressione con coltello alla gola all'autista di un bus al capo linea di piazza XX Settembre, ai bivacchi serali e notturni con relativa sporcizia attorno al monumento di piazza Montanelli, ed al video postato sui social di un cittadino che orina in corso Matteotti".

"Anche se l'amministrazione comunale si è dimostrata poco incline a seguire i consigli della minoranza come avvenuto di recente con la misera figura fatta nella prima seduta consiliare inerente l'elezione del presidente del consiglio comunale, riteniamo comunque doveroso suggerire oltre all'incremento dell'organico della polizia municipale nella città, annunciato in campagna elettorale, anche l'utilizzo, in supporto agli agenti, del personale dell'associazione carabinieri in congedo non solo durante lo svolgimento delle manifestazioni cittadine ed eventi di particolare rilievo".

"Niente di nuovo in sostanza - aggiunge Testai - perché questo tipo di collaborazione era in essere fino a qualche anno fa mediante un apposita convenzione che potrebbe essere riattivata e magari estesa in alcuni giorni alla settimana per altri servizi, considerato che il personale in congedo della Benemerita potrebbe, a nostro avviso, proprio per l'esperienza acquisita sul campo dai suoi appartenenti, contribuire ad osservare, monitorare, e segnalare le situazioni di degrado, o qualsiasi altra situazione che comunque necessita di essere seguita con attenzione dalle forze dell'ordine. Un progetto che il Comune di Empoli ad esempio ha già attivato da giugno per alcuni giorni alla settimana in alcune zone sensibili della città".

"Non è inoltre nostra intenzione irritare la suscettibilità della giunta, ma a nostro avviso occorrerebbe un progetto mirato per piazza Montanelli da alcuni anni trasformata in campo di calcio, tennis, pallavolo, pista di pattinaggio, in violazione ai divieti volutamente imposti dall'amministrazione comunale che quindi, a maggior ragione, dovrebbe far rispettare".

"Acclarato che la maggior parte di coloro che violano tali divieti è rappresentata da cittadini provenienti da altre nazioni, ma residenti nelle vicinanze della piazza - conclude - a nostro avviso la giunta dovrebbe confrontarsi con le relative associazioni e mediatori culturali per sensibilizzare le famiglie al rispetto dei regolamenti comunali cercando al tempo stesso, sempre attraverso questi ultimi, di indirizzarli verso il giardino Tommaso Cardini distante pochi metri che, se adeguatamente attrezzato, potrebbe ospitarli per poter giocare serenamente restituendo alla piazza centrale il ruolo che ha sempre avuto in passato. In questo modo i due spazi centrali verrebbero utilizzati in relazione alla loro destinazione naturale di piazza pubblica e parco giochi".

Fonte: Forza Italia Fucecchio - Ufficio Stampa