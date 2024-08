Fermato con merce rubata, 32enne denunciato a Ponsacco

Ieri la polizia ha denunciato un cittadino marocchino di 32 anni, residente a Ponsacco e in possesso di regolare permesso di soggiorno, per ricettazione. Durante un controllo, la polizia lo ha fermato in centro città, trovandolo in possesso di merce rubata (tre paia di scarpe e due T-shirt con placche anti-taccheggio) proveniente da un negozio di Navacchio. La merce, del valore di circa 100 euro, è stata restituita al negozio. Dalle indagini è emerso che l'uomo era già stato arrestato pochi giorni prima per furto aggravato e sottoposto a misure cautelari. Di conseguenza, è stato richiesto un aggravamento delle misure e avviate le procedure per la revoca del permesso di soggiorno