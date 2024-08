KEU, L'Unione Inquilini Pisa: "Nuova Giunta si costituisca parte civile nel processo"

Il 16 agosto scorso abbiamo presentato al Comune di Santa Croce sull'Arno una istanza sulla base all'art. 62 dello statuto comunale chiedendo alla nuova giunta di costituirsi parte civile nel processo Keu e annullando la delibera della precedente giunta.

Non solo, visto e considerato che il Keu, in certe condizioni può trasformarsi in cromoesavalente, materiale cancerogeno e ulteriormente considerato che, ad oggi, esistono ben tredici siti in cui risulta sversato il suddetto materiale e ve sono altri sessanta sotto controllo, abbiamo chiesto alla giunta di Santa Croce sull'Arno di impegnarsi in tutte le sedi competenti a richiedere direttamente la rimozione del materiale contaminato da tutti i siti compromessi, richiedere studi epidemiologici e controllo sulla popolazione locale per controllare oggi e prevenire nel futuro eventuali malattie.

Non solo, siamo venuti a scoprire come la precedente giunta abbia speso ben 6344 euro per un parere legale. Non vogliamo entrare nel merito del costo di un parere legale, di nove pagine, costato al Comune più di sei mila euro, tanto i soldi sono del Comune mica dei membri della giunta. Non entriamo nel merito del costo del parere, che immaginiamo regolare, è il fatto che il suddetto parere non escludeva la possibilità di costituzione di parte civile e così la giunta, dopo avere speso una simile, non si è ugualmente costituita parte civile.

Fatto che stona ulteriormente visto che quasi tutti gli enti pubblici citati dalla Procura di Firenze cercano di costituirsi parte civile. Tutto ciò premesso abbiamo chiesto alla giunta comunale attuale di Santa Croce sull'Arno di annullare la precedente delibera della e chiesto di tentare di costituirsi parte civile all'udienza del 20 settembre prossimo. La giunta ha trenta giorni a disposizione e dovrà decidere entro il 15 settembre.

Concludiamo evidenziando che, a nostro avviso tutta la vicenda Keu ha danneggiato profondamente l'immagine tutto il distretto conciario ma la delibera della vecchia giunta lo ha ulteriormente danneggiato perché ha fatto sembrare il Comune "connivente" con fenomeni criminali.

Sezione Valdarno Inferiore

Unione Inquilini Pisa

Avv. Luca Scarselli