Le opere di Franco Berretti e Piero Gensini in esposizione a Impruneta

Ieri pomeriggio presso il Loggiato del Pellegrino a Impruneta, è stata inaugurata "Scultori nel Loggiato"un'esposizione che presenta le opere di due rinomati scultori e accademici toscani, Franco Berretti e Piero Gensini. La mostra, curata da Giovanni Cipriani, è promossa dall'associazione Art Art di Impruneta e allestita da Fiorella Noci.

L'esposizione include circa trenta opere che testimoniano il lungo percorso artistico dei due maestri. Berretti, con la sua abilità nel modellare materiali come marmo, legno e alabastro, crea figure sinuose e avvolgenti, dove la materia sembra trasformarsi in una carezza eterna. Le sue sculture, levigate fino a sembrare morbide, trasmettono un’armonia dolce e coinvolgente. Gensini, invece, esplora la realtà attraverso una lente geometrica, trasformando forme perfette in rappresentazioni concettuali di spazio, tempo e memoria. Con maestria, dà concretezza all'inconscio, permettendo alle emozioni più profonde di emergere.

"Franco Berretti e Piero Gensini, con le loro straordinarie opere, ci invitano a scoprire un nuovo mondo, oltrepassando la quotidianità per offrirci il piacere di assaporare con intensa partecipazione tutto ciò che ci circonda, con la curiosità della scoperta e l'intima gioia della bellezza," - ha dichiarato Giovanni Cipriani, curatore della mostra.

Anche il sindaco di Impruneta, Riccardo Lazzerini, ha espresso il suo entusiasmo: "È un grande onore per Impruneta ospitare questa eccezionale mostra, che presenta le opere di due artisti di fama come Gensini e Berretti. Le loro creazioni instaurano un dialogo quasi mistico con le architetture del Loggiato del Pellegrino, uno spazio ideale per accoglierle. La partecipazione entusiasta della nostra comunità dimostra quanto l'arte sia centrale per il nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, in particolare Fiorella Noci e l’associazione Art Art, e invito chi non l'avesse ancora fatto a visitare l'esposizione. È un'occasione imperdibile per lasciarsi ispirare dalla bellezza e dalla forza espressiva di queste opere."

Gli artisti:

Franco Berretti, nato a Dicomano (Firenze) il 20 maggio 1944, ha iniziato presto a lavorare materiali come legno, sasso d’Arno e pietra, oltre a creare gioielli in argento e sculture in bronzo. A Carrara, ha perfezionato la lavorazione del marmo, e dal 1972 espone le sue opere in Italia e all'estero, partecipando a simposi internazionali. È socio fondatore delle associazioni "Operarte" e "Art-Art," e del gruppo Donatello. Dal 2017, è Accademico della Scultura all'Accademia delle Arti del Disegno.

Piero Gensini, nato a Firenze nel 1945, si è formato all'Istituto d'Arte e all'Accademia di Belle Arti. Influenzato da Gualtiero Nativi, ha esposto le sue opere in tutto il mondo e partecipato a 22 simposi internazionali. Dal 2006 è Accademico, e dal 2013 è Vicepresidente della Classe di Scultura dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Ha realizzato importanti opere in marmo, travertino e ferro, con esposizioni alla Biennale di Venezia e al NAMOC di Pechino nel 2024.

Orari della mostra

La mostra, ad ingresso libero, resterà aperta al pubblico fino al 15 settembre 2024 con i seguenti orari:

Martedì: 10:00 - 13:00

Mercoledì e Giovedì: 14:00 - 17:00

Venerdì e Sabato: 10:00 - 13:00 e 17:00 - 19:00

Domenica: 10:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

Il finissage si terrà il 15 settembre alle ore 18:00

