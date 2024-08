Rifiuti Carmignano, chiude ritiro kit in via Gadda

Sabato 7 settembre a Carmignano chiuderà il Pop Up Store di Alia Multiutility (presso la Biblioteca di via Gadda) dedicato al ritiro dei kit per la nuova tariffa corrispettiva che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.

I cittadini sono invitati a ritirare il kit il prima possibile per evitare eventuali code nella parte finale dell'anno.

Alia informa che è, inoltre, sempre possibile richiedere la consegna gratuita a domicilio dell'intero kit contattando il call center dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19,30 e il sabato dalle 8,30 alle 14,30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571-1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Da lunedì 2 settembre riprendono le aperture dello sportello in piazza del Comune, presso la sede comunale, dove i cittadini potranno recarsi ogni primo lunedì del mese, dalle 14 alle 18. Per il ritiro dei kit è, inoltre, sempre possibile recarsi in tutti gli sportelli Alia. L'elenco completo è consultabile cliccando su www.aliaserviziambientali.it.

I cittadini di Carmignano possono recarsi presso gli sportelli più vicini: il Pop Up Alia Store di Poggio a Caiano, presso le Scuderie Medicee, aperto ogni giovedì mattina, dalle 8,30 alle 13,30; lo sportello presso l'Ecocentro di Quarrata, in via Bocca di Gora e Tinaia aperto ogni lunedì mattina (8-13); al Pop Up Alia Store presso il Parco Verde Olmi, in via Galigana 417, che resterà aperto fino al 28 dicembre ogni mercoledì e sabato dalle 8,30 alle 13,30.

Sarà, inoltre, sempre disponibile anche lo sportello di Prato, presso la sede Alia di via Paronese 104/110, nei seguenti orari: lunedì 9-12,30 - martedì e mercoledì 9-12,30 e 14-16,30 - giovedì 9-16,30 - venerdì 9-14.