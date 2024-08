Tornano i grandi eventi a Peccioli

Dopo la pausa che ha contrassegnato le vacanze estive, con la prossima settimana a Peccioli riparte gran parte della attività con tre grandi iniziative

Come già precedentemente annunciato mercoledì 4 settembre alle ore 21:30 alla Galleria dei Giganti sarà ospite il politico ed economista Carlo Cottarelli che dialogherà con Oscar Farinetti, presidente di EARTH Foundation in “Dentro il palazzo del potere”.

Il giorno dopo giovedì 5 settembre sempre alla Galleria dei Giganti alle ore 21:00 è prevista una serata per festeggiare la campionessa olimpica Vittoria Guazzini, trionfatrice alle recenti Olimpiadi francesi con la vittoria di una medaglia d’oro nel ciclismo su pista Madison. La serata sarà articolata in vari momenti e verrà condotta dal giornalista sportivo RAI Alessandro Fabretti.

Per concludere la settimana, sempre per rimanere in ambito di ciclismo, venerdì 6 settembre alle ore 18:00 al Triangolo Verde di Legoli si terrà la presentazione ufficiale del 9° Giro della Toscana e della 72° edizione della Coppa Sabatini.

Fonte: Comune di Peccioli - Ufficio Stampa