A Santa Croce apre 'Action', il discount virale sui social

Esistono marchi che sui social network diventano virali e di tendenza. Uno di questi è 'Action', il discount di articoli non alimentari in più rapida crescita d'Europa, famossimo su TikTok e su Instagram. Ebbene, un nuovo Action aprirà a Santa Croce sull'Arno.

Lo farà nel capoluogo, in via Del Bosco al civico 73A, non lontano dal centro. Ancora non si sa la data di apertura ma sul sito ufficiale della catena si vede che la nuova apertura a Santa Croce è prossima. Da tempo sono anche attive offerte di lavoro per la ricerca di personale nel nuovo negozio.

Action è, come detto, molto noto sui social. Che cosa vende? La risposta si trova sul loro sito: "Dagli utensili per il fai-da-te agli asciugamani, dalla biancheria intima alle batterie di pentole". Ai santacrocesi non rimane che attendere il taglio del nastro.