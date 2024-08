Aggredito a Careggi con una bottiglia conduttore tramvia

Episodio di violenza sulla tramvia di Firenze la scorsa notte, al capolinea di Careggi, quando un conduttore del mezzo pubblico è stato aggredito da alcune persone a colpi di bottiglia ed è dovuto ricorrere poi a cure mediche, con alcuni punti di sutura sulle ferite. A denunciarlo le rappresentanze sindacali aziendali Gest Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Faisa Cisal, che in una nota condannano l'ennesimo episodio di violenza che ha visto come vittima il personale della società Gest in servizio sulla tramvia. Le sigle sindacali sottolineano come il servizio, molto frequentato, si prolunghi però anche in orari notturni, nelle giornate di venerdì e sabato fino alle 2.30 di notte, ma non sia prevista sorveglianza a bordo. A seguito del ripetersi di alcuni episodi che vedono i lavoratori in balia degli eventi, i sindacati chiedono quindi al nuovo assessore alla mobilità e Tpl di riprendere celermente il confronto, avviato con la precedente Amministrazione, al fine di trovare forme di tutela dai lavoratori per far sì che non si verifichino più questi fatti.