Aggredito e rapinato nell'androne del palazzo, grave 91enne

Da giovedì 29 agosto un 91enne lotta tra la vita e la morte in ospedale a Firenze. Ha sorpreso due persone nell'androne del suo palazzo in via Maso Finiguerra, questi lo hanno aggredito e rapinato. L'anziano è rovinato a terra e battuto la testa.

A riportare la notizia è La Nazione secondo cui l'uomo sarebbe stato di ritorno da un bar dopo la gara della Fiorentina, avrebbe sorpreso i due e sarebbe stato colpito e rapinato. Si sarebbe trascinato a fatica nel suo appartamento al sesto piano e avrebbe raccontato tutto prima di essere portato in ospedale in gravi condizioni.

Il figlio del 91enne ha fatto denuncia ai carabinieri e si indaga sugli aggressori. Sembra che dopo il furto, il bancomat dell'uomo sia stato usato per un acquisto da pochi euro.