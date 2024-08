Evacuato palazzo in fiamme a Firenze, cinque intossicati in ospedale, una bambina di 8 anni al Meyer

Evacuato un palazzo sul Lungarno Colombo a Firenze, di fronte al ponte a Verrazzano, per un incendio partito dal terrazzo (e non al terzo e quarto piano dello stabile, come era sembrato in un primo momento). Fumo e fiamme si sono visti da lontano, tante le chiamate ai vigili del fuoco e operazioni di spegnimento ancora in corso.

Non ci sarebbero vittime, ma cinque persone intossicate per aver respirato fumo, sono stati portati in codice giallo, fra questi una bambina di 8 anni portata al Meyer.

Altre persone intossicate sono state curate sul posto, dove stanno intervenendo i vigili del fuoco e sono presenti ambulanze, polizia di Stato e municipale. Per consentire i soccorsi il lungarno Colombo è stato chiuso per un tratto, le operazioni di spegnimento sono ora terminate.