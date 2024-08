A Lucca torna la Festa del Bastardo

È di nuovo settembre, è di nuovo tempo della Festa del Bastardo, l’attesissima iniziativa che fa rivivere, per una sera, uno dei quartieri storici e popolari del centro storico. E torna per il secondo anno, sotto l’organizzazione dell’associazione Catecholamina Garage, con il patrocinio del Comune di Lucca e la collaborazione, indispensabile, del Comitato Popolare di piazza San Francesco.

La festa sarà sabato 7 settembre, a partire dalle 20, in via di Mezzo: una cena in strada, tutti insieme, a respirare l’aria accogliente e di casa del quartiere Bastardo. Ad arricchire la serata, le foto di una volta sistemate lungo la strada, musica durante la cena, esposizione artistica e dj set in garage dopo la cena.

Dopo l’incredibile successo dello scorso anno, la Festa del Bastardo torna quindi a raccogliere il testimone di un evento che per decenni ha portato in strada residenti e amici di uno dei quartieri più affascinanti e carichi di storia della città: una festa per chi vive nel Bastardo, per chi respira da sempre l’atmosfera di questa parte di centro storico che si sviluppa intorno a piazza San Francesco fino alla Fratta e ai Borghi e per chiunque voglia immergersi in una serata speciale, dove magia antica e divertimento contemporaneo si fondono in una miscela tutta nuova.

Il costo della cena è 15 euro e prevede primo, secondo, contorno, dolce, acqua e vino.

Per prenotarsi è sufficiente scrivere un messaggio WhatsApp al numero 329.4428398 indicando numero dei partecipanti ed eventuali intolleranze o particolari esigenze alimentari. Tutte le info e il programma sui social dell’associazione.