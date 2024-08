Investito uomo sui binari vicino a Campo di Marte, circolazione sospesa e treni in ritardo

Investito da un treno intorno alle 12.39 di oggi e deceduto un uomo. Il fatto è avvenuto nei pressi della stazione di Firenze Campo Marte. Interrotta la circolazione dei treni per circa 40 minuti tra Firenze Rovezzano e Firenze Campo Marte, per consentire le attività del 118 e della polizia ferroviaria che ha effettuato i rilievi. Mentre sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, la circolazione dei treni è ripresa ma potrebbero registrarsi ritardi per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.