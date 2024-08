Lite tra Ncc e tassista: un contuso e clima incandescente

Una lite tra due professionisti del settore del trasporto, un tassista e un conducente di auto a noleggio (Ncc), con il primo che ha la peggio e finisce in ospedale. E' quando sarebbe accaduto, secondo Uritaxi, ieri sera. I fatti iniziano al parcheggio taxi di piazzale Michelangelo, con un diverbio fra tre tassisti e un conducente Ncc che, secondo Uritaxi, quando due dei tre se ne sono andati in servizio, ha aggredito e strattonato a terra il tassista rimasto che è stato poi portato all'ospedale di Ponte a Niccheri a causa delle contusioni, per le quali gli è stato applicato un tutore cervicale.

In una nota, Claudio Giudici, presidente nazionale Uritaxi e presidente del 4390 Taxi Firenze, segnala la rabbia, legittima a suo dire, dei tassisti fiorentini verso Ncc provenienti da tanti diversi comuni che non devono sottostare, come i tassisti, ad obblighi di tariffa tassametrica, prestazione, turno. Rivendica il senso responsabilità dei tassisti fiorentini e ricorda il problema dell'abusivismo degli Ncc.

Dal canto suo, Azione NCC interviene segnalando che, al di là dell'episodio in sè sul quale non ritiene di avere elementi per esprimere un giudizio, la violenza non è mai giustificabile, da qualunque parte provenga e, oltre a questo, la tensione tra taxi e Ncc, indubbia, secondo Azione NCC è spesso alimentata dagli atteggiamenti provocatori di alcuni tassisti che non accettano il fatto oggettivo che gli Ncc sono autorizzati a norma di legge.

Su quanto accaduto è intervenuto anche il consigliere comunale di Spc Dmitrij Palagi, che segnala il problema dell'abusivismo di alcuni Ncc in città e chiede alla sindaca Sandra Funaro di intervenire con un tavolo urgente di discussione per individuare soluzioni per queste categorie.