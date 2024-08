Poliziotti in pensione fanno arrestare scippatore a Pisa

Arrestato poco dopo aver commesso il fatto un 26enne di origine marocchina reo di aver strappato una collanina d'oro dal collo di un'anziana signora che passeggiava nei pressi della stazione ferroviaria di Pisa.

La vicenda ha avuto una scolta grazie a due poliziotti in pensione, testimoni del fatto, lo hanno seguito chiedendo l'intervento di una volante che di lì a poco lo ha intercettato.

Già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso anche di altri oggetti in oro con maglie rotte e un documento di identità che potrebbe appartenere a un'altra vittima. Contestati al 26enne i reati di furto con strappo, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e il non aver eseguito l'ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale.

La polizia si sta adoperando per risalire ai legittimi proprietari degli oggetti rubati ritrovati.