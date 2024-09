Anziana trovata morta in casa ad Arezzo: ricercata la figlia

Una donna di 92 anni è stata trovata morta in casa ieri pomeriggio ad Arezzo, nell'appartamento di via Montanara, nel quartiere Saione. L’anziana era distesa sul letto con accanto al cadavere del suo gatto. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe morta da alcuni mesi ma solo l'autopsia potrà stabilirlo con certezza.

È ricercata la figlia 60enne, convivente con la madre: la donna due settimane fa sarebbe stata avvistata nella riviera romagnola. Madre e figlia, originarie del Nord Italia, vivevano nell'appartamento in affitto e non avevano mai creato problemi fino al momento in cui, non avendo ricevuto più notizie, i proprietari dell’appartamento hanno avvisato la polizia. Gli agenti, così, intervenuti nella casa a Saione hanno rinvenuto il corpo dell'anziana.

Dopo i rilievi la salma è stata recuperata dagli addetti delle onoranze funebri della Croce Bianca di Arezzo e trasportata all'ospedale di Arezzo.