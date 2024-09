Anziano aggredito, Lista Schmidt: "Solo ora Funaro chiede convocazione Cosp"

"La situazione sul fronte sicurezza a Firenze è allarmante. Anche se sindaca e maggioranza si sforzano di negare il problema, il problema c'è, frutto delle mutate condizioni socioeconomiche, aggravate dall'indolenza degli ultimi 10 anni".

Così, in una nota, i consiglieri della Lista civica Eike Schmidt, Paolo Bambagioni, Massimo Sabatini e Eike Schmidt.

"Solo sull'onda dello choc per la brutale aggressione a un anziano di 91 anni nell’atrio di casa sua, la sindaca si è decisa a chiedere la convocazione del Comitato per l'ordine e la sicurezza provinciale (Cosp), che da mesi più volte abbiamo richiesto. Ancora una volta, Firenze è in copertina per fatti di violenza, sia il rapimento di una bambina - siamo assediati da una selva di telecamere per tartassarci ma non per sorvegliare - sia la citata aggressione all'anziano, al quale va tutta la nostra solidarietà".

"Questo grave episodio si inserisce nell’interminabile elenco di altri fatti, che abbiamo rilevato dalle notizie di cronaca e che alleghiamo, che sono avvenuti tra fine giugno e fine agosto. Ripercorrerlo fa capire che questo è il tema dominante a Firenze. La sindaca Funaro, in virtù di ciò, deve chiedere al Prefetto la convocazione settimanale del Cosp, e soprattutto vi deve personalmente e puntualmente partecipare".

Elenco delle maggiori aggressioni a Firenze negli ultimi due mesi

28 giugno - spaccate in zona San Iacopino, Via Cimarosa

1 luglio - spaccate in via Paisiello, Viale Redi e zona Statuto

8 luglio - spaccate in zona San Iacopino; Via Pacini Via Cesalpino

9/10 luglio - spaccate zona Viale F.lli Rosselli e Via Cittadella

14/15 luglio - spaccate Piazza Puccini e Via Calzaiuoli

16 luglio - spaccata in via Cerretani

17/18 luglio - spaccate in zona San Iacopino, Piazza Paolo Uccello, Piazza Duomo, Via Torcicoda

26 luglio - spaccate in Via Vigna Nuova Piazza, Vittorio Veneto e Via Spontini, pestaggio giardino Caponnetto, aggressione a Montedomini

27 luglio - spaccate in zona Ponte a Greve

28 luglio - spaccata in Via Rucellai, aggressione giardino Caponnetto, rapina di notte in Via Alamanni

29 luglio - aggressione/rissa in Via Cento Stelle fra gang, aggressione in via Sirtori

30 luglio - spaccate in Borgognissanti, Ponte alle Mosse, via Rinuccini e rapina borgo San Jacopo (orologio)

31 luglio - escandescenze all'ospedale di Santa Maria Nuova ospedale, rissa in Piazza della Piccola, bottigliate in Rocca Tedalda, rissa in ristorante via Villa Demidoff

1 agosto - spara con fucile a canne mozze via Massa, spaccata in via Castelfidardo

3 agosto - Intervento di forze dell'ordine e sanitari in via Manni

4 agosto - sciopero dei bagnini della piscina Costoli per le violenze, furto interrotto in viale Don Minzoni, spaccata in via Galliano, aggressione a donna in zona Borgognissanti

5 agosto - Regolamento di conti con mezza rissa a San Iacopino, accoltellamento alle Cascine

5-7 agosto - Scippi in città, l'autore arrestato poi il 13 agosto alle Cascine

6 agosto - Aggressione a controllore autobus

7 agosto - Problemi vari al giardino Caponnetto

8-9 agosto - spaccate in via Monteverdi, viale Redi, via Doni, circolo Tennis Cascine in viale Don Minzoni

9 -10 agosto . spaccate in piazza Dalmazia

10 agosto - Furto in scuola Novoli (minorenni)

12 agosto - spaccata via agnolo firenzuola, aggressione autonoleggio aeroporto

12-13 agosto - spaccata via Squarcilupi

13-14 agosto - rapina nei pressi Stazione Santa Maria Novella (fermato con taser)

15 -17 agosto - aggressione zona Orcagna

17 agosto - problemi e tensioni giardino Caponnetto

17-18 agosto - rottura targa giardino Caponnetto

18 agosto - problemi alla Lidl di via Toselli, spaccata all'Isolotto con arresto

19 agosto - aggressione a benzinaio Piazza Alberti

20 agosto - Truffa della gomma a terra via Pistoiese

20-21 agosto - spaccata in Borgo la Croce

21 agosto - aggressione in via dell'Ariento, litigio/rissa giardino Caponnetto

21-22 agosto - violenza sessuale in Oltrarno

22 agosto - rissa Zona Leopolda

22-23 agosto - spaccata in via Maggio

24 agosto - spaccate in piazza Pier Vettor, via Nazionale, via dei Ginori, piazza Santo Spirito

24-25 agosto - furti us Affrico

25 agosto - accoltellamento via Bausi (porta a prato-Leopolda)

25 agosto - borseggio tramvia via Alamanni

25-26 agosto - vandali in via Maragliano, alla scuola Mazzanti e alla piscina Costoli

26 agosto - rissa in via Galliano, furti al club sportivo cascine

31 agosto – autista aggredito al capolinea di Careggi, anziano rapinato e menato fino al coma nell’androne di casa sua nel centro di Firenze

Fonte: Ufficio Stampa