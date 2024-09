Auto fuori strada a Pisa, ferito il guidatore

Due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute alle ore 15 in via Puccini (strada provinciale 11) per incidente stradale.

Un uomo alla guida di un'auto, mentre percorreva la provinciale 11, ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada.

I vigili del fuoco di Cascina e Pontedera intervenuti hanno messo in sicurezza l'auto e collaborato con il personale sanitario del 118.

L'uomo alla guida è stato trasportato all'ospedale Lotti.

Sul posto anche i carabinieri per determinare le cause del sinistro.