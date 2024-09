Pattinaggio Corsa Empoli, la stagione parte con il botto

Non è ancora terminato il mese si agosto ed è già ripartita l’attività agonistica del Pattinaggio Corsa Empoli, che vedrà il 29 settembre gli atleti impegnati in una gara a livello nazionale a Padova.

Viola Margiotta

Settembre è anche tempo di promozione e la A. S. Dilettantistica Hockey Empoli sarà presente, il 15 settembre, con le sue tre discipline sportive (corsa, hockey, artistico) alla ormai tradizionale Giornata Dello Sport di Sovigliana. Sarà l’occasione per far provare a tutti i bimbi pattini e dischetto.

Inoltre sarà presente il 5 ottobre presso la Terrazza del Centro*Empoli (supermercato Coop) di via Sanzio con un gazebo informativo, dove verrà mostrato anche il progetto che, proprio nell’area verde adiacente al Centro Commerciale, vedrà nascere il nuovo impianto sportivo, che ospiterà la società empolese per gli allenamenti futuri e potrà rendere possibile l'organizzazione di eventi regionali e nazionali.

Per finire, come ciliegina sulla torta, dal 3 al 6 ottobre Viola Margiotta è stata convocata - insieme a altri tre atleti toscani - dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici e dal CONI per disputare il Trofeo CONI a Catania. I ragazzi saranno seguiti dagli empolesi Danilo Iasiello Laura e Castelli, allenatori storici del Pattinaggio Corsa di Empoli, che vantano un’esperienza impareggiabile, avendo formato da diversi lustri le nuove generazioni del pattinaggio Corsa nell’Empolese Valdelsa.

Non sono ancora terminate le vacanze estive nelle scuole, e già gli appassionati di pattinaggio di Empoli sono i piena attività, buon segno in vista della nuova stagione.

Fonte: A. S. Dilettantistica Hockey Empoli - Ufficio Stampa