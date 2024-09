Barberino Tavarnelle cerca responsabile dei lavori pubblici

Il Comune di Barberino Tavarnelle ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato e pieno come funzionario in attività tecniche e progettuali. L’incarico, che verrà assegnato per il profilo di responsabile dei lavori pubblici, decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco David Baroncelli.

Per presentare la domanda di partecipazione alla selezione che dovrà essere redatta e presentata in forma esclusivamente digitale tramite il Portale del Reclutamento “InPA” (https://www.inpa.gov.it/) del Dipartimento della Funzione Pubblica c’è tempo fino al 13 settembre 2024. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla selezione esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il relativo modulo di candidatura sul Portale “InPA”, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.

L’avviso è pubblicato sul Portale del Reclutamento “InPA”, (https://www.inpa.gov.it/), sul sito internet istituzionale dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino e del Comune di Barberino Tavarnelle. All’atto della registrazione sul portale, l’interessato compila il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, indicando un indirizzo PEC o un indirizzo email al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura stessa, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. La registrazione al Portale “InPA”, la compilazione e l’invio online della domanda dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 13 settembre 2024.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa