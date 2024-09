Da Empoli a Vienna, un altro successo per la giovane ballerina Sara Sabella

Grande traguardo per Sara Sabella, allieva della scuola di danza SimonDanceStudio di Empoli diretta da Simona Cerbioni. La giovanissima ballerina, 12 anni, ha iniziato oggi lunedì 2 settembre una nuova avventura presso l'Accademia di Balletto dell'Opera Statale di Vienna.

"Fin dalla giovanissima età - spiegano dalla scuola di danza empolese - ha dimostrato di avere grande talento, passione e dedizione per la danza e finalmente il grande passo è arrivato". Già l'anno precedente, "aveva con successo passato l'audizione ma proprio per la giovane età i genitori hanno preferito aspettare".

Tanti i successi e i numerosi premi, raggiunti da Sabella negli ultimi anni: "Quest'anno ha vinto una borsa di studio per il corso estivo al White Lodge Royal Ballet di Londra e all'Accademia di Montecarlo Princesse Grace, dove Sara è già stata invitata per ben due anni consecutivi. Numerosi riconoscimenti per una giovanissima allieva che ha portato in alto il nome della SimonDanceStudio!" concludono dalla scuola, "le auguriamo tutto il meglio e di brillare come ha sempre fatto!".