Segnalazione da San Martino a Maiano: "Rifiuti e discariche nei boschi"

"Una vera e propria discarica". Da alcuni lettori di Certaldo arriva una segnalazione ambientale. Siamo nella campagna di San Martino a Maiano, alla periferia del borgo di Boccaccio. Come si nota dalle foto, in mezzo alla boscaglia sono presenti rifiuti di ogni tipo.

Così dicono i lettori: "Da più mesi abbiamo fatto presente questa situazione di degrado al comune di Certaldo e anche allo sportello di Alia Servizi Ambientali. Sono delle discariche in mezzo agli alberi, sono situazioni intollerabili".

Dagli enti preposti è arrivata la risposta: "Ci hanno sempre detto che dobbiamo tirare i rifiuti fuori dalle scarpate e metterli in strada per far sì che vengano ritirati". Il problema, dicono i lettori, "è che non abbiamo imbracatura adatta per tirar fuori l'immondizia dalle scarpate boschive".

I rifiuti rimangono al loro posto: "Speriamo che qualcuno possa intervenire, così non è possibile andare avanti".