Operaio cade da impalcatura a Santa Croce sull'Arno, interviene in codice rosso l'elisoccorso

Un operaio edile di 50 anni è caduto da un’impalcatura facendo un volo di circa 6 metri, provocandosi delle lesioni agli arti inferiori. È accaduto questo pomeriggio a Santa Croce sull’Arno, in via 11 febbraio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

I vigili del fuoco hanno stabilizzato l'uomo per affidarlo al 118. È intervenuto l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale di Careggi. L'uomo, da quanto appreso, sarebbe rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche il personale della medicina sul Lavoro dell'Asl.

Notizia in aggiornamento