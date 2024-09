Miss Italia a Castelfiorentino, la Lega: "Evento aperto, ma ai cittadini paganti: 5 euro per posti in piedi"

Ancora polemiche sull'iniziativa Miss Italia a Castelfiorentino: dopo la questione del cambio di location, da piazza Gramsci a piazza Kennedy, che ha scatenato un botta e risposta sul tema sicurezza, adesso Susi Giglioli denuncia pubblicamente che l'evento era chiuso ed a pagamento, non conforme, secondo la capogruppo delal Lega, a quanto indicato nel comunicato stampa dell'evento in cui si indicava che "ci sarà la sfilata in Piazza Kennedy, aperta a tutti i cittadini".

Ecco la nota della Lega:

Ci eravamo concentrati sullo spostamento della location per l’evento di Miss Italia ma il peggio doveva ancora venire. In una piazza piuttosto spoglia, recintata da teli verdi che ne delimitavano l’accesso accuratamente presidiato, si entrava solo a pagamento. Dieci euro per una sedia e 5 per posti in piedi.

Trascuro i tavoli, di cui ho personalmente usufruito, perché erano chiaramente pubblicizzati con un numero di riferimento da contattare, di altri tipi di accesso a pagamento non veniva riportato da nessuna parte.

Riscontro che l’evento godeva del patrocinio comunale e che l’amministrazione stessa aveva specificato in un comunicato ufficiale che “la sfilata in piazza Kennedy sarà aperta a tutti i cittadini”.

Ora visto che non è specificato “aperta a tutti i cittadini paganti”, mi Viene come minimo da pensare che ci sia stato un abuso da parte degli organizzatori che mi auguro l’amministrazione voglia chiarire pubblicamente perché cosi facendo si è creata una forte discriminazione e mal contento tra castellani che avevano diritto ad assistere ad un evento pubblico.

Questa osservazione l’ho rivolta la sera stessa al Vicesindaco che spero si sia interessato di verificare la situazione piuttosto sgradevole e quindi sia in grado di replicare a quanto pubblicamente denuncio.

Verificheremo con acceso agli atti la regolarità organizzativa su cui nutriamo dei dubbi non per ostacolare un’iniziativa prestigiosa ma per verificare non ci siano state ulteriori mancanze di un’evento che sinceramente poteva essere maggiormente valorizzato e partecipato.

Susi Giglioli

Lega Castelfiorentino

Capogruppo