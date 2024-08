Miss Toscana 2024, la finale regionale torna a Castelfiorentino: il programma

Saranno in ventisei a contendersi la corona più ambita a livello regionale. E, ancora una volta, sarà Castelfiorentino a ospitare l’evento più atteso. Domenica 1 settembre grande festa in Piazza Kennedy per la finalissima di Miss Toscana 2024, che a partire dalle 21.00 vedrà sfilare le ventisei ragazze già selezionate durante le semifinali tenute il 4 agosto a Siena, in una serata all’insegna della bellezza, della musica e della comicità.

Per quanti desiderano ammirarle in anteprima, le ragazze saranno già presenti nelle principali vie del centro fin dal mattino di domenica. Dopo aver incontrato al Teatro del Popolo i giornalisti e la Sindaca, Francesca Giannì, le “miss” si faranno vedere in centro dopo le 11.00/11.30, per qualche “scatto” nei luoghi più significativi e in compagnia dei numerosi sponsor che hanno reso possibile l’evento. Nel pomeriggio saranno quindi esaminate dalla Giuria al Teatro del Popolo e, in serata, ci sarà la sfilata in Piazza Kennedy, aperta a tutti i cittadini.

La serata sarà condotta da Raffaello Zenieri e Gaetano Gennai, che hanno accompagnato sul palco il cammino delle ragazze durante le varie tappe di questa manifestazione, ma sono attesi anche numerosi ospiti per animarla da un punto di vista artistico e renderla particolarmente frizzante. Per quanto riguarda la musica, molto attesa l’esibizione di Bianca Atzei e la partecipazione di Silvia Benesperi, mentre sul versante della comicità un incontenibile Alessandro Paci darà vita a numerose gag e battute esilaranti. Presenti anche le coreografie della scuola di ballo “Bulli & Pupe” che hanno accompagnato molte delle serate di quest’anno.

“È un piacere – ha sottolineato la Sindaca, Francesca Giannì - accogliere nuovamente la finale regionale del concorso, grazie all'impegno profuso dal nostro CCN “Tre Piazze” e in particolare dal suo presidente Paolo Antilli. Una serata di spettacolo e sogni che siamo contenti di aver portato a Castello non solo come amministrazione ma soprattutto come città, viste le numerose collaborazioni all'evento da parte del mondo imprenditoriale e associativo del territorio”.

“Organizziamo questo evento per il secondo anno – osserva Paolo Antilli, presidente del CCN Tre Piazze – grazie al fondamentale supporto da parte della neo sindaca Francesca Giannì, e abbiamo deciso di spostarci in Piazza Kennedy per avere più spazio e così permettere a più persone di assistere alla serata in sicurezza. Ringrazio Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli e tutta la Syriostar per avermi dato nuovamente la fiducia e la possibilità che il compianto Gerry Stefanelli mi aveva già concesso l’anno scorso. Il Teatro del Popolo e tutto il paese saranno di nuovo pronti ad accogliere le ragazze e anche ‘Cambio il nuovo Centro Culturale’ si è messo a disposizione con dei biglietti riduzione per tutta la giornata per la mostra di Banksy”

Per la prenotazione dei tavoli e le info sulla serata contattare 338/4643957. La finale di Miss Toscana è organizzata da CCN Tre Piazze in collaborazione con Comune di Castelfiorentino e Confesercenti e il supporto di Prociv Castelfiorentino.

Un particolare ringraziamento a: Banca Cambiano 1884, Brico Io, Gruppo Scotti, CLK Italia, Carron, Italia Spurghi, Verdiani e Linari, AR Stilisti per Capelli, Manetti Distribuzione Alimentare, Officine meccaniche, Tartufi Stefania Calugi, Geocasa Costruzioni, SBG Calzaturificio, Assicurazioni Chianti Valdelsa, Cambio centro culturale e Corale Ristorante, Vivaio Il melograno, Gheni impresa edile.

Fonte: Comune di Castelfiorentino