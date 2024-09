MMAB, 110mila euro di investimento per l’installazione di un impianto fotovoltaico

Efficientamento energetico e riduzione dell’impatto ambientale attraverso l’uso di fonti di energia rinnovabile: questo l’obiettivo dei lavori che partiranno al MMAB da fine settembre.

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite moduli fotovoltaici installati sulla copertura alta del MMAB, per una potenza di 44000Wp.

Si stima che ogni anno il nuovo impianto fotovoltaico produrrà 54.155 kWh, farà risparmiare 10 mila euro di costi per l’energia ed eviterà 36,55 kg di CO2 emessa, l’equivalente di 6,6 ettari di rimboschimento.

L’intervento avrà un costo complessivo di 110 mila euro: 20 mila derivanti da fondi propri del Comune e 90 mila tramite fondi statali. Tramite la legge finanziaria 2020, infatti, sono stati assegnati ai Comuni contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Il Comune di Montelupo Fiorentino è risultato appunto assegnatario del contributo di 90 mila euro per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche per gli anni 2021-2024.

“Questo intervento è in linea con il costante investimento che viene fatto ogni anno dalla nostra amministrazione sull’efficientamento energetico. A cominciare da quello sulla pubblica illuminazione con le luci a LED” commenta il sindaco Simone Londi. “Inoltre, è un progetto che parla anche della capacità del nostro Ente di attrarre risorse: oltre l’80% di questo investimento, infatti, è finanziato tramite contributi statali.”

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa