Rubano alcolici con la scusa di andare a prendere i contanti, la loro fuga interrotta dai carabinieri

Giunti alla cassa con bottiglie di birra e di superalcolici di valore, provavano a pagare con una carta ma il terminale rifiutava la transazione. Quindi, con la scusa di andare a prendere i contanti in auto, fuggivano con gli alcolici. Due le segnalazioni giunte in breve tempo da altrettanti esercizi commerciali di Sansepolcro ai carabinieri, che si sono subito messi sulle tracce dei ladri.

L'auto utilitaria con a bordo i sospettati dei furti, due quarantenni originari dell’est Europa, è stata fermata poco dopo le segnalazioni lungo le strade che da Sansepolcro portano ad Anghiari. A bordo i militari hanno trovato quasi tutto di quanto sottratto ai due esercizi commerciali, perché nel frattempo una parte degli alcolici sarabbe stata bevuta.

Entrambi sono stati denunciati per furto e l'uomo al volante, risultato all'acoltest con un tasso alcolemico superiore al conentito, si è visto ritirare la patente e comminare una multa per guida in stato di ebbrezza.