Donna derubata e trascinata dall'auto del ladro, l'uomo fermato e denunciato

Un uomo di 40 anni, con un passato noto alle forze dell'ordine, ha sottratto la borsa ad una commerciante di 50 anni all'uscita del suo negozio, quando aveva appena chiuso la sua attività commerciale, mercoledì sera a Sansepolcro.

L'aggressore, dopo aver compiuto il furto, è fuggito a bordo della sua auto, trascinando però la vittima che stava tentando disperatamente di recuperare i propri effetti personali. La donna, infatti, ha inseguito l'auto e ha cercato di afferrare la borsa dal finestrino, ma è stata fatta cadere a terra dopo essere stata trascinata per diverse centinaia di metri.

Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, il rapinatore è stato rintracciato e arrestato dalla polizia, dagli uomini del reparto anticrimine di Perugia. L'uomo è stato denunciato per rapina e lesioni personali e condotto in carcere. La vittima, portata in ospedale, è stata medicata per le ferite riportate.

Notizie correlate