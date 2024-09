Salta la prima amichevole dell'Use Rosa Scotti. La Pl Livorno ha infatti comunicato stamani la sua indisponibilità per la gara programmata per mercoledì prossimo, 4 settembre. Visti i tempi ristretti, non sarà possibile trovare una squadra in sostituzione e questo, oltre a creare un problema al programma di lavoro della squadra, impedirà ai tifosi di vedere per la prima volta la nuova Use Rosa in campo. Il calendario delle amichevoli prevede infatti molte partite esterne e così la squadra sarà per la prima volta al Pala Sammontana solo sabato 28.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa