Avis in Festa a Castelfiorentino: il programma

Fine settimana con “Avis in Festa” a Castelfiorentino. Da venerdì a domenica torna la manifestazione promossa dall’AVIS con il patrocinio del Comune allo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla necessità di donare sangue e plasma e contestualmente consegnare i riconoscimenti alle persone che da tempo hanno fatto questa scelta, quanto mai vitale considerata la carenza registrata negli ultimi tempi.

Apertura della festa venerdì 6 settembre a partire dalle 19.30 con un “AperiAvis per tutti i donatori” presso il Bar Lilith di Piazza Cavour (prenotazione obbligatoria al numero 0571.628032), cui seguirà alle 20.30 la consegna dei riconoscimenti ai settantadue benemeriti cittadini che si sono distinti in passato attraverso la loro scelta di donare. In particolare, un distintivo di rame sarà consegnato ai 26 donatori che hanno effettuato almeno 8 donazioni, un distintivo di argento ai 22 donatori che hanno effettuato almeno sedici donazioni, e un distintivo di argento dorato ai 24 donatori che hanno effettuato almeno 25 donazioni.

Alla cerimonia sarà presente il presidente AVIS regionale, Claudia Centi, il presidente dell’AVIS di Castelfiorentino, Silvia Zannelli, Isa Mancini (storica rappresentante dell’associazione, di recente insignita del riconoscimento di Cavaliere della Repubblica) la Sindaca Francesca Giannì e l’Assessora al Volontariato, Federica Parisi.

Sabato 7 settembre giornata dedicata alla riscoperta di un’antica tradizione: la mitica “Rificolona”, che in Piazza Gramsci (pressi ascensore) vedrà protagonisti i bambini sia nella realizzazione che nella esibizione di questi suggestivi manufatti, con le loro fantasie e i loro colori.

Come si ricorderà, la Rificolona affonda le sue origini nelle masse rurali fiorentine, che un tempo scendevano da Bivigliano e da Vallombrosa in piazza SS Annunziata (Firenze) durante le ore notturne, e che per illuminare il cammino, utilizzavano un lampioncino fai da te circondato da un involucro di carta. Giunti a Firenze, spesso i contadini venivano circondati da numerosi bambini, che si divertivano a canzonarli. Di qui il legame tra la rificolona e i bambini (e la filastrocca irriverente che tutti conosciamo, “ona ona ona..”) da cui è poi si è diffusa la manifestazione in tutta la provincia.

Il ritrovo è fissato alle 17.30 con i laboratori di costruzione delle rificolone, mentre in serata ci sarà la sfilata, con partenza alle 21.30 dalla Chiesa di San Francesco e arrivo in Piazza Gramsci. La sfilata sarà accompagnata dalle note musicali della Filarmonica “G. Verdi”.

Domenica 8 settembre, infine, l’AVIS parteciperà nel pomeriggio a “Festa Insieme” (area parco viale Roosevelt) con zucchero filato e palloncini, non mancando di offrire informazioni e delucidazioni a quanti siano interessati a donare

“Donare sangue – osserva l’Assessora al volontariato, Federica Parisi – è una libera scelta, ma è bene ricordare ancora una volta che si tratta soprattutto di un gesto nobile, che in casi di emergenza può fare la differenza tra la vita e la morte. Per questo sarò ben felice di partecipare alla serata di premiazione dei donatori, per conoscerli e ringraziarli per quello che hanno fatto”.

A tale proposito, l’Avis desidera ricordare che domenica 22 settembre è in programma un’apertura straordinaria del centro trasfusionale, dalle ore 7.30 alle ore 11.00 (il centro trasfusionale è comunque aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 12.00).

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa