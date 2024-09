Furto a una lavanderia di Empoli: incasso rubato e danni al negozio

Al mattino preso è entrato in negozio assieme a un complice, ha provato a rompere un cambiamonete ma non c'è riuscito. È tornato poco dopo, ci ha impiegato quasi due ore ma ce l'ha fatta, ha messo a segno il furto da 500 euro. È successo a una lavanderia di Empoli in via Battisti la mattina di domenica 1 settembre.

A riportare la notizia è l'edizione empolese de La Nazione. Secondo il titolare dell'esercizio sono stati fatti danni per circa 1.700 euro. L'uomo, inoltre, è sicuro che uno dei due ladri sia entrato nel negozio la sera precedente per studiare gli spazi e preparare il colpo.

Non è finita qua, perché stando al racconto del titolare anche la settimana precedente un ladro si era intrufolato nel locale e l'ammanco era stato di circa 300 euro.