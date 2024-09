I docenti dell'Istituto Comprensivo Fucecchio in gita alla scuola di Don Milani a Barbiana

Si è svolta domenica scorsa 1° settembre la gita del personale scolastico dell’Istituto Comprensivo Fucecchio, proposta dalla Dirigente Angela Surace, con la collaborazione della referente Commissione Salute e Benessere, Lisa Nerucci. Quaranta docenti dei vari ordini scolastici hanno scelto di trascorrere una giornata insieme convinti che per stare bene a scuola sia importante curare le relazioni e condividere esperienze che emozionano. Prima tappa della gita è stata il Lago Viola, da dove le partecipanti hanno proseguito a piedi lungo il “Sentiero della Resistenza” e il “Percorso della Costituzione”, una strada sterrata in salita di circa 3 km per raggiungere Barbiana. Questa camminata ha permesso loro di immedesimarsi nella realtà profonda di quel luogo e di emozionarsi quando una volta giunti nell’aula principale della scuola, hanno ascoltato la storia personale di Don Lorenzo Milani e i vissuti dei suoi studenti come quello di “Lucianino” e del suo ponte.

I volontari della Fondazione Don Milani hanno saputo coinvolgere i docenti e le docenti con approfondimenti ed esempi riguardanti la didattica del priore, mostrando testi e strumenti costruiti dai suoi alunni e dalle sue alunne. Sono seguite varie riflessioni sull’importanza di accendere passioni per contribuire a formare cittadini e cittadine consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri. Terminata la visita guidata dei vari ambienti della scuola, è stato organizzato un pranzo condiviso sul prato adiacente alla piscina costruita da Don Lorenzo Milani e dai suoi ragazzi, un momento che ha permesso alle partecipanti di rilassarsi, conoscersi meglio e godere di tutte le preziose energie del posto. La giornata si è conclusa nella bellissima cornice del Chianti, con la visita del Castello del Trebbio e la degustazione di alcuni vini, davanti alla bellezza della campagna toscana.

“Iniziamo il nuovo anno scolastico traendo forza dalla figura di Don Milani e dal suo coraggio innovativo – dice la Dirigente Angela Surace -. Questa giornata ha creato maggiore benessere nel gruppo insegnanti e nella crescita della condivisione e della collaborazione”.

“Ritengo che la proposta dell'Istituto Comprensivo rivolta al proprio personale – aggiunge la sindaca di Fucecchio, Emma Donnini – sia un'iniziativa lodevole e molto utile a creare un clima positivo all'interno della scuola. Mi unisco all'augurio della dirigente Angela Surace di un Buon anno scolastico a tutti i docenti le docenti, gli alunni, le alunne e alle loro famiglie”.

Spesso gli amici mi chiedono come faccio a far scuola. Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola. Don Milani.

