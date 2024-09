Incendio in un'abitazione a Castellina Marittima, nessuna persona coinvolta

Incendio nella notte in un'abitazione a Castellina Marittima, sulle colline pisane. Sul posto, poco dopo la mezzanotte, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prontamente estinto le fiamme e messo in sicurezza l'abitazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

L'incendio si è sviluppato in una camera da letto al secondo piano. Intervenuti sul posto anche i carabinieri. In corso le indagini sulle cause del rogo, secondo quanto emerso di origine dolosa, che sarebbe stato appiccato dall'esterno dell'edificio, una casa vacanze attualmente vuota.