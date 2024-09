Lettura, Valerio Aiolli alla Casa del Popolo di Limite

Il gruppo di lettura della Casa del Popolo di Limite incontra l'autore Valerio Aiolli.

Tutti i primi lunedì del mese si riunisce presso una delle sale della Casa del Popolo di Limite il gruppo di lettura “Un circolo di libri”, dedicato a lettrici e lettori adulti. Le lettrici ed i lettori affrontano autonomamente la lettura di un libro diverso ogni mese per poi parlarne insieme e scambiarsi impressioni e punti di vista. "Un circolo di libri" nasce dalla volontà di creare uno spazio dove condividere l'amore per la lettura, conoscere persone accomunate dalla medesima passione e, contemporaneamente, sperimentare momenti di socialità e cultura tipici delle Case del Popolo.

Per l'incontro di Ottobre è stato organizzato, in collaborazione con la Casa del popolo di Limite, un incontro con Valerio Aiolli, autore del libro in lettura durante il mese di Settembre, "Radio Magia" (Minimum fax, 2023).

La serata verrà strutturata in due momenti: alle 19.30, il Gruppo di lettura sarà a "Cena con l'autore" presso l'Osteria del Circolo; alle 21.30 la consueta discussione del libro si aprirà a tutti.

Valerio Aiolli ha scritto, tra gli altri, "Io e mio fratello" (Edizioni e/o 1999, vincitore del Premio Fiesole e candidato al Premio Strega), "Fuori tempo" (Rizzoli 2004), "Il carteggio Bellosguardo" (Italo Svevo Edizioni 2017), "Nero ananas" (Voland 2019, candidato al Premio Strega) e X. Una caccia (Tetra 2022).