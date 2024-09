Conferenza su Pontormo a Capraia

A cura della Fornace Pasquinucci (piazza Dori - Capraia Fiorentina), Silvano Salvadori terrà oggi (21 settembre) alle ore 17,30 una conferenza "Il tormento del Pontormo per il Giudizio Ultimo in San Lorenzo", ciclo di affreschi eseguito nel Coro della Chiesa medicea Fiorentina e , considerato eretico e scandaloso, fu distrutto nei primi decenni del '700.

Un'opera straordinaria che impegnò il Pontormo per dieci anni, aiutato alla fine dal solo Bronzino, suo allievo prediletto, che concluse la parte bassa. Sono rimasti solo i disegni di Jacopo.

Pontormo volle unire i temi della cappella Sistina, Giudizio Universale e Volta, in una iconografia che seguiva le idee protestanti di De VAldes. Anche il Vasari scrisse che non capiva bene questi soggetti, elaborati da la mente bizzarra del Pontormo; ma forse lo fece solo per proteggerlo dall'accusa di eresia.

La lettura scenica, con proiezioni, è tenuta dal Gruppo Teatrale "IL PONTORMO" dell'Associazione "Borgo Pontormese".

Fonte: Ufficio Stampa