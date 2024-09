Arrestato in Australia ex educatore pedofilo: ha lavorato a Pisa

Il "peggior pedofilo d'Australia" ha lavorato in una scuola di Pisa. Un ex maestro d'infanzia è stato arrestato in Australia e si è dichiarato colpevole di 307 reati contro minori. Avrebbe abusato minorenni sotto i dodici anni anche nel periodo tra il 2013 e il 2014 in cui ha lavorato in una scuola di Pisa.

A riportare la notizia è la stampa australiana, il caso è stato ripreso dal Guardian. L'uomo ha 46 anni e si chiama Ashley Paul Griffith. Avrebbe ripreso e fotografato gli abusi, condividendoli nel dark web. Da lì sarebbe partita l'indagine della polizia australiana nel 2014. Nel 2022 il cerchio si è chiuso intorno a Griffith, la polizia ha notato un particolare tipo di lenzuolo nei video che era in uso alla struttura dove lavorava l'uomo.

Non è ancora chiaro in che scuola di Pisa ha lavorato Griffith, ma stando a quanto riportato in Australia avrebbe commesso abusi anche in Toscana. Il caso ha scosso molto l'Australia e tanti media hanno parlato di Griffith come del "peggior pedofilo" nella storia del paese.