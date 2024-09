Firmato protocollo di amicizia fra Montelupo e la città cinese di Yunfu

È stato firmato lunedì 26 agosto a Montelupo un accordo fra Lu Rongchun, segretario del comitato municipale di Yunfu e Simone Londi, sindaco di Montelupo Fiorentino. Il documento ha come obiettivi “rafforzare la reciproca comprensione e amicizia" "sulla base di parità, fiducia reciproca e benefici condivisi”, “sviluppare relazioni amichevoli a lungo termine”, “esplorare le potenzialità per gli scambi e la cooperazione nei settori dell'economia e del commercio, dell'agricoltura, della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, senza limitazioni”.

Yunfu è una città situata nella Provincia di Guangdong con una popolazione di 2.383.400 abitanti. Ricca di risorse minerarie, è un centro per l’estrattivismo, l’arte lapidaria e le industrie collegate.

L’accordo è stato reso possibile anche grazie al lavoro svolto in questi anni dall’ex sindaco Paolo Masetti in AICC - Associazione italiana Città della Ceramica, in veste di vicepresidente vicario e poi, da questo luglio, anche nel ruolo di delegato rappresentante del Comune di Montelupo per AICC su nomina del sindaco Simone Londi.

“Ringrazio la delegazione di Yunfu, formata da quindici persone, per essere venuta a Montelupo. La sottoscrizione del protocollo dimostra quanto il nome di Montelupo assuma sempre maggiore rilevanza nel contesto internazionale della ceramica” commenta il sindaco Simone Londi. “Questo documento – conclude – si aggiunge a quello firmato a giugno al Centro Ceramico Sperimentale con la città di Jingdezhen.”

"Nei nostri viaggi in Cina, con AICC, abbiamo tessuto relazioni che ci stanno permettendo di strutturare progetti per la valorizzazione e la condivisione dei nostri saperi. E la firma di questo documento ne è un esempio” aggiunge Paolo Masetti, delegato del Comune in AICC. “La Cina è un paese davvero sorprendente, forte di una cultura millenaria e dell’altissimo livello economico. È un piacere quindi aver contribuito a relazioni che consentono di far conoscere la nostra Montelupo e la sua grande realtà ceramica".

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa