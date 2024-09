Nuovo impianto di atletica Empoli, nei prossimi giorni l'allestimento del cantiere

L'avvio dei lavori era stato annunciato nel giugno 2024, fu uno degli ultimi atti dell'Amministrazione Barnini in piena campagna del ballottaggio, ma dopo due mesi i lavori sembrano non fare passi avanti destando il sospetto tra i cittadini che il cantiere si sia fermato prima di iniziare. Parliamo del nuovo polo sportivo di atletica a servizio delle scuole di via Raffaello Sanzio, un impianto con 8 corsie, un anello per gli sport su rotelle e bici, una tribuna da 1500 posti, una palestra e altri servizi, che avrà un costo di circa 7 milioni di euro.

Il Comune, però, rassicura sui lavori che già nei prossimi giorni faranno passi avanti: "Settembre sarà il mese dell'avvio dell'organizzazione del cantiere e della bonifica bellica. A giugno erano stati aggiudicati i lavori con la firma del contratto con la ditta vincitrice dell'appalto. Fino ad oggi abbiamo fatto l'affidamento del servizio, il contratto e avviato la pratica di bonifica bellica. Abbiamo anche fatto la presa in possesso delle aree e avviato le procedure di esproprio. C'è stata una prima pulizia dell’area e il rilievo dell’area per il picchettamento del cantiere e procedere ai frazionamenti delle particelle da acquisire. Nei prossimi giorni faremo la pulizia di tutta l’area, l'allestimento dell'area di cantiere per partire entro fine mese con la bonifica bellica"

Stando a quanto annunciato a giugno, il cantiere dovrebbe avere una durata di 18 mesi.