Nuovo Stadio di Empoli, primo doppio incontro: al mercato e al Castellani

Giovedì 5 settembre si svolgerà il primo appuntamento del nuovo percorso partecipativo StadioInsieme 2024 dedicato al project presentato dall'Empoli Fc per la riqualificazione dello stadio Carlo Castellani. Gli appuntamenti di giovedì saranno due: durante la mattina, dalle 9 alle 12, un infopoint al mercato settimanale di Serravalle darà l'occasione di conoscere i dettagli del progetto e di segnalare eventuali proposte. Alle 21, invece, presso la Sala Hospitality al piano terra dello stadio (lato Tribuna) si terrà il primo incontro ufficiale aperto a tutti i cittadini interessati al progetto.

Questo incontro sarà il momento fondante di scambio di informazioni. Assieme ai progettisti e ai professionisti messi in campo dall'Empoli Fc e dal Comune di Empoli, ci saranno anche i cittadini che, al termine degli interventi, potranno elaborare e sottoporre le loro domande ai tecnici presenti. Per alcune di queste sarà possibile rispondere subito, per le altre invece, le richieste verranno evase successivamente nell'area dedicata del sito del Comune di Empoli. Sarà comunque possibile, per chi non ha potuto essere presente a questa serata, sottoporre le proprie questioni negli incontri successivi presenti in calendario. Per questioni organizzative, è importante iscriversi on line a questo incontro, seguendo le indicazioni a questo link: https://bit.ly/stadio-apertura.

Il calendario completo degli incontri si trova nell'area dedicata al percorso partecipativo del progetto sul sito del Comune di Empoli. Il successivo appuntamento sarà la camminata collettiva di esplorazione nell'area dello stadio. L'appuntamento è fissato per il 12 settembre con ritrovo alle 16.45 presso il Green Bar al parco di Serravalle.