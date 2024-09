Rianimazione cardiopolmonare protagonista a Limite

Giovedì 5 Settembre alle 21, nell’ambito dell’evento Rionando, del Settembre Limitese, si terrà un evento dedicato alla rianimazione cardiopolmonare.

Uno dei giochi che i quattro rioni limitesi disputeranno sarà infatti proprio una gara sulla rianimazione cardiopolmonare e sull’utilizzo del DAE con una giuria composta di volontari della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno. L’iniziativa è stata lanciata dall’associazione limitese, in collaborazione con l’amministrazione comunale, proprio con l’obiettivo di avvicinare i cittadini, tramite un evento ludico, alla rianimazione cardiopolmonare. Una manovra importantissima che può essere utile a tutti quanti, non solo ai volontari. I dati infatti ci dicono che una persona su mille muore di arresto cardiaco e la manovra, se eseguita nel modo giusto e tempestivamente, può essere l’unica possibilità di salvezza.

L’evento si terrà, come anticipato, Giovedì 5 Settembre a partire dalle 21 durante Birrarci in Via Negro, 9, di fronte alla sede della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno e sarà la prima prova della serata. Una iniziativa che si inserisce nell’ambito delle moltissime organizzate dall’associazione su tutto il territorio per sensibilizzare su questo importantissimo argomento. Nei prossimi mesi è infatti prevista l’installazione di altri defibrillatori protetti in tutto il territorio comunale e ciò rende ancora più importante la giusta informazione verso questa tematica.

Nel ricco cartellone del Settembre Limitese, saranno inoltre molte altre le iniziative organizzate dalla Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno: la tradizionale corsa ciclistica per i giovanissimi 7/12 anni “Trofeo Ivo Montagni” del 7 Settembre, con partenza alle 15.30 dalla sede dell’associazione; la donazione straordinaria dell’8 Settembre, con partenza alle ore 7.30, sempre dalla sede sociale dell’associazione; la festa dello sport e del volontariato del 22 Settembre, all’interno della quale vi saranno altre iniziative sulla rianimazione cardiopolmonare e sulle giuste pratiche da eseguire (e gli errori da non fare) di fronte a traumi ed infortuni.

Un equipaggio dell’associazione sarà inoltre presente in tutti gli eventi, in modo da garantire assistenza alla popolazione, come facciamo ormai da più di 160 anni sul territorio.

Fonte: Ufficio stampa