Senso unico alternato sulla SR 436 tra Fucecchio e San Miniato

Dalle ore 9 di giovedì 5 settembre sulla Strada Regionale 436, tra San Pierino (Fucecchio) e San Miniato Basso (San Miniato), sarà istituito un senso unico alternato di marcia per permettere alla ditta appaltatrice dei lavori per l'ampliamento della strada e per la realizzazione della pista ciclopedonale di eseguire un intervento propedeutico all'allargamento della carreggiata.

Il senso unico alternato rimarrà in vigore dalle ore 9 alle ore 17 di giovedì 5, venerdì 6, lunedì 9 e martedì 10 settembre e comunque fino alla conclusione dei lavori.

Le amministrazioni comunali di Fucecchio e San Miniato invitano i cittadini che utilizzano quella strada a valutare possibili percorsi alternativi.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa