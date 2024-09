Al via la Festa della Rificolona a Capraia Fiorentina

Viviamo presenta un'iniziativa importante per il territorio, ovvero la festa della Rificolona, che per il secondo anno consecutivo si svolge nella nostra frazione. La festa si terrà sabato 7 settembre, alle ore 21, presso il Circolo MCL, in via Verdi, a Capraia Fiorentina.

Questa storica celebrazione era stata dimenticata negli ultimi anni, nonostante intere generazioni abbiano festeggiato questa tradizione fiorentina nel corso del tempo. Generazioni di bambini hanno festeggiato nel passato con la Rificolona e più grandi con la cerbottana.

Lo scorso anno, grazie all'intraprendenza di alcuni cittadini sul gruppo Facebook di Capraia Fiorentina , in poche ore, con il passaparola tra genitori e nonni, si è ottenuta una partecipazione sorprendente.

Vedere sfilare per il paese bambini, genitori e nonni intonando il tradizionale canto della Rificolona "Ona, ona..." ha fatto sperare nella ripresa di questa antica tradizione.

Una festa fatta da cittadini per cittadini tutto in modo volontario che coinvolge tutti senza distinzioni di sorta.

Per questo motivo, invitiamo genitori e nonni a portare i bambini con la loro rificolona a partecipare per riappropriarsi di questa bella tradizione nel nostro Comune. Quest'anno saranno premiati i bambini con la rificolona più originale.

Fonte: Ufficio Stampa