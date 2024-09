Attrice derubata vicino alla stazione di Empoli, dopo un mese scoperti gli autori

A distanza di un mese sono stati individuati gli autori di un furto avvenuto nei pressi della stazione di Empoli. La vicenda risale al 3 agosto scorso: vittima del furto un'attrice, derubata della sua borsa. Ora le indagini dei carabinieri hanno permesso di scoprire i responsabili, due cittadini georgiani di 50anni e 35 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici.

Secondo quanto ricostruito i due approfittando di un momento di distrazione della donna, che si trovava vicino alla stazione in attesa di una parente in arrivo con il treno, le hanno preso la borsa. Poco dopo, uno dei responsabili ha effettuato un pagamento con la carta di credito appena rubata in un esercizio pubblico di piazza della Vittoria e, in questo modo, entrambi sono stati ripresi dal sistema di videosorveglianza del negozio. Tramite successivi accertamenti i due sono stati notati aggirarsi nel centro di Empoli e, sottoposti a controllo dai carabinieri, sono stati identificati sebbene privi di documenti e del permesso di soggiorno. I due dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dai contanti, oltre che della violazione della normativa in materia di immigrazione.

Contro degrado e illegalità nella zona della stazione, nelle ultime settimane i carabinieri di Empoli hanno portato avanti una serie di servizi straordinari. Il bilancio di questi ultimi è di un arresto e tre denunce. Nel dettaglio un 42enne cinese evaso dagli arresti domiciliari, è stato arrestato. È stato invece denunciato un 25enne, nigeriano, trovato in possesso di 7,2 grammi di marijuana suddivisa in dosi: il giovane, gravato da altri precedenti di polizia e proveniente dal Senese, è stato allontanato con foglio di via obbligatorio dal comune di Empoli, emesso dal questore di Firenze per 4 anni. Altre due denunce scattate nei confronti di un 27enne nigeriano e un 32enne marocchino, per violazione della normativa sull'immigrazione, poiché irregolari sul territorio nazionale.

Tre soggetti sono stati inoltre segnalati alla prefettura di Firenze quali assuntori di stupefacenti. Anche in questo caso, nei confronti di uno degli interessati, è stata adottata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Empoli, per la durata di 4 anni.

Leggi anche:

Sorpreso a spacciare nei giardini della stazione a Empoli, arrestato